«Дали в банке»: муж Lerchеk объяснил, откуда в его доме взялись слитки золота

Муж блогера Lerchеk объяснил восемь килограммов золота в его доме компенсацией банка за замороженную валюту

Фото, видео: Instagram* / artem_chek

Накануне в особняке супругов проходили обыски, семья задолжала налоговикам около 300 миллионов рублей и стали фигурантами уголовного дела.

Супруг известного бьюти-блогера Lerchek раскрыл правду о килограммах золота и десятке паспортов в их подмосковном доме. Все это накануне, 7 марта, обнаружили у супругов сотрудники правоохранительных органов — семья подозревается в серьезном экономическом преступлении из-за неуплаты налогов и находится под домашним арестом.

В среду, 8 марта, Артем Чекалин обратился к подписчикам с первыми комментариями. Мужчина признался, что на фоне случившегося впервые оставил жену без подарка в праздник.

«Я думаю, что вы из новостей и так сами знаете, сами все видели. Я в этом году впервые без подарка для Lerchek. Когда можно будет обо всем рассказать, я вам расскажу, почему так получилось», — пояснил муж знаменитости.

В истории с килограммами золота тоже все прозрачно, заверил он. Ценные металлы — это своего рода компенсация банка.

«Про восемь килограммов золота — это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото. Оттуда и взялось», — добавил Артем.

По его словам, по поводу загранпаспортов никакого секрета нет в том числе. У каждого члена семьи, а их пять, по два таких документа, итого — десять удостоверений личности, признался молодой человек.

Блогер Lerchek (Валерия Чекалина — Прим.ред.) и ее супруг Артем Чекалин попали в поле зрения правоохранителей из-за огромных долгов перед налоговой инспекцией. По данным следователей, инспекция не досчиталась 300 миллионов рублей. Чтобы уклониться от налогов, семья оформила несколько ИП на других членов семьи, на счетах которых хранились денежные средства. Все это выяснилось в ходе проверки, организованной уполномоченными органами. В результате — возбуждено уголовное дело, а его фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание грозит блогеру Lerchek и членам ее семьи за реализацию финансовой схемы.

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