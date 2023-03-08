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Бьюти-блогер из Мариуполя Марианна Вышинская год назад прославилась на весь мир, как «жертва российской агрессии», которой на самом деле не было.

Западные СМИ отказались опровергать фейк о якобы российском авианалете на роддом в Мариуполе в марте прошлого года. Об этом сообщила сама героиня прогремевшей на весь мир фейковой публикации Марианна Вышинская в интервью KP.RU.

Девушка рассказала, что никакого авианалета и бомбового удара по роддому не было. В один из моментов в здании ударной волной вынесло окна. Их стекла порезали Вышинской живот и голову, когда она упала на пол, пытаясь в панике и давке выбежать на улицу вместе с другими людьми.

Именно в таком виде, с окровавленным лицом, растрепанной и закутанной в одеяло, она попала в объектив фотографа, а снимки потом облетели все западные СМИ, как свидетельства «преступлений» российских военных.

Марианна Вышинская, ставшая известной как «Мариупольская Мадонна». Фото: Instagram* / krevvetochka

Сама же Вышинская прославилась, как «Мариупольская Мадонна». Между тем, по словам девушки, в мариупольском роддоме № 3, где она находилась, базировались украинские боевики, которые, по сути, прикрывались беременными женщинами.

«Еще в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского Associated press, я им все рассказала — то же, что и вам сейчас», — сказала Вышинская в беседе с изданием.

Однако авторы материала, по словам Вышинской, «оставили только то, что им нужно». Также девушка давала интервью итальянскому журналисту Джорджио Бьянко, однако в прессе оно так и не вышло, а на YouTube его сразу заблокировали.

«А остальные западные СМИ, с кем я говорила, интервью со мной так в итоге и не выпустили. Зачем им неудобная правда?» — отметила Вышинская.

Когда девушка, уже находясь в Донецке, публично разоблачила фейк об обстреле мариупольского роддома, ей начали писать с Украины о том, что теперь она для них враг. При этом ни один украинский журналист даже не пытался выйти с ней на связь, чтобы узнать, что действительно произошло в мариупольском роддоме 9 марта 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские боевики взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ.

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