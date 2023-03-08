Российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР

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На краснолиманском направлении была уничтожена группа военнослужащих противника.

Бойцы Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении 800-850 метров», — рассказал агентству командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

Он также поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им здоровья и счастья.

«Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!» — сказал военный.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских националистов в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. По словам Шойгу, несмотря на поддержку НАТО и накачку Украины оружием, это не приводит к успехам украинских войск на поле боя.

Также министр высказался о ситуации в Артемовске. Этот город, по его словам, является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, и взятие его под контроль позволит проводить дальнейшее наступление вглубь обороны противника.

Ранее 5-tv.ru показал, как военно-космические силы России точечными ракетными ударами уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ.