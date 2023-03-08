Екатерина Климова рассказала, как сохранила фигуру после рождения четверых детей

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Артистка призналась, что один из секретов красоты ей раскрыла… пандемия.

Актриса Екатерина Климова сохранила стройную фигуру к 45 годам после рождения четверых детей благодаря спорту. Как отметила звезда, одно из ее главных правил — посвящать время упражнениям каждый день вне зависимости от занятости. Даже на гастролях, когда нет возможности посещать спортзал, артистка регулярно тренируется. Об этом Климова рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.

«У меня несколько чемоданов разных размеров в зависимости от количества гастрольных дней. Но там всегда есть книги и скакалка — для поддержания физической формы. Пандемия научила меня заниматься фитнесом самостоятельно, вне спортзала. Поэтому дома делаю гимнастику, а в поездки беру обычные скакалки. Попрыгать с ними минут десять мне хватает», — поделилась актриса.

В дорогу Климова также берет полезные продукты, которые могут не встретиться на прилавках магазинов в глубинке. К ним относятся, например, кокосовое молоко, семена льна и чиа. Красота требует постоянной работы, артистка это знает. Поэтому в любых обстоятельствах соблюдает дисциплину в плане правильного питания и физической активности.

Екатерина Климова заявила, что планирует запустить свой канал, посвященный секретам красоты. В этой теме она считает себя если не профессионалом, то весьма осведомленным человеком. Одним ценным советом из своего багажа селебрити поделилась и в интервью. Она заявила, что не стоит слепо доверять рекламе — если хочется быть красивой, лучше настроить так называемое сарафанное радио.

По мнению артистки, чтобы выбрать лучшего мастера по маникюру или парикмахера, нужно смотреть на подруг. Понравилась стрижка приятельницы — попросите у нее контакты стилиста. И записывайтесь к нему на процедуру. Женщины на работе, в дружеской компании и родственницы — лучший источник, чем объявления в социальных сетях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Климова ответила на слухи о пластической операции.