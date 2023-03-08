Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Особо глава государства отметил женщин, которые защищают Родину.

С 8 Марта женщин поздравил президент. Владимир Путин отметил, что этот праздник для нашей страны наполнен теплом и особым смыслом. Говорил о мягкости и одновременно мощной внутренней силе женщин. Об их самоотверженности, милосердии, сострадании. Пожелал, чтобы близкие всегда окружали их теплом и вниманием. А то душевное тепло, которое они щедро дарят своим семьям, а порой и совсем незнакомым людям, обязательно возвращалось.

«Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаете заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласии. И, конечно, огромное уважение вызывает ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которыми вы занимаетесь, все эти лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях.

Сегодня хочу отдельно поздравить женщин, военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию защиту родины. Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, госпиталей и больниц. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражает даже самых закаленных бойцов», — сказал Владимир Путин.