Водометы против «коктейлей Молотова»: в Грузии бушуют массовые беспорядки

Фото, видео: Егиков Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Парламентарии страны в первом чтении приняли закон об иноагентах, после чего на улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих.

В грузинской столице весь день не утихают массовые беспорядки. Правоохранители применяют против вышедших на улицы оппозиционеров водометы и слезоточивый газ, те в ответ бросают «коктейли Молотова», камни и все, что под руку попадется. Причиной тому стало принятие парламентом закона об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния». На месте событий побывал корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

«На проспекте Руставели полиция распылила слезоточивый газ против митингующих, которые попытались прорваться в здание парламента. Началось все в 9:00 по Тбилиси, когда митингующие и члены радикальной оппозиции собрались возле здания парламента с требованием о непринятии закона об иностранных агентах. Парламентарии заявили, что принятие закона будет отложено до четверга, и митинг утих, но буквально через полчаса появилась информация, что чтения продолжились», — рассказал журналист.

По словам Джабишвили, протестующие вернулись к зданию парламента на проспекте Руставели, вскоре они уже были рассредоточены по всей улице, ее пришлось перекрыть. Грузинские СМИ сообщают также, что в ответ на брошенные манифестантами бутылки с горючими смесями полицейские стреляли резиновыми пулями.

«Сторонники радикальной оппозиции применили различные тяжелые предметы против сотрудников МВД Грузии — летели камни, бутылки с водой. На это был выпущен слезоточивый газ, произошли задержания», — отметил журналист.

Джабишвили продемонстрировал кадры с проспекта Руставели, где до сих пор много митингующих. Вдоль улицы припаркованы кареты скорой помощи, пострадавших осматривают медики, рядом дежурят правоохранители. По словам корреспондента, здание парламента до сих пор окружено радикальными оппозиционерами.

По данным ТАСС, президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала свои встречи в Нью-Йорке (Политик планировала нанести визит в ООН. — Прим. ред.) из-за митингов в Тбилиси и намерена обратиться к населению. На данный момент глава государства находится в США.

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