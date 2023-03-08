«Жадность фраера сгубила»: почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Валерии Чекалиной, известной как Lerchek, вменяют уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Блогеру Lerchek (Настоящее имя Валерия Чекалина. — Прим. ред.) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Супругу знаменитости Артему Чекалину — в пособничестве. По данным следствия, звезда соцсетей в течение двух лет распределяла свои доходы между счетами родственников и друзей и работала по упрощенной системе налогообложения, хотя с ее «выручкой» от фитнес-марафонов подобные схемы недопустимы. Будучи индивидуальным предпринимателем (ИП), Lerchek не платила налог на добавленную стоимость (НДС)

Блогер жила на широкую ногу, делилась с миллионами подписчиков радостью от новых дорогостоящих приобретений, вела (как будто) открытый образ жизни. Для пользователей сети было очевидно, что зарабатывает она баснословные деньги. Знала ли Чекалина, что дробление бизнеса незаконно? По мнению блогера Никиты Работникова, автора проекта о деятельности мошенников «НВОРК», знала. Не могла не знать. Люди с таким состоянием, как у Чекалиной, отлично знают законы.

«Оправданы ли претензии налоговых органов к Чекалиным? Материалов дела нам еще никто не показал, но если и правда чета Чекалиных не являлись плательщиками НДС и у них исключительно были ИП и ООО по упрощенке, тогда безусловно. Потому что сами Чекалины постоянно кичились тем, что они какие-то бешеные миллиарды зарабатывают, у них достаточно много бизнеса, который, насколько я знаю, очень высокомаржинальный. Если мы говорим про курсы, то Чекалина, Елена Блиновская — это вышка инфоиндустрии», — заявил Работников.

Эксперт на примере блогера Субо (Настоящее имя Субхан Мамедов. — Прим. ред.) объяснил, о каких размерах капиталов может идти речь. Субо, который не являлся до недавних пор инфоцыганом, но решил попробовать запустить собственный курс, с первого же проекта заработал около 100 миллионов рублей. А в плане популярности он и близко не стоит с высшим эшелоном вроде Чекалиной и Блиновской. Эти дамы действительно ворочают миллиардами.

«Как они это декларировали, я, честно говоря, не знаю, но если у них и правда не было НДС, и они по упрощенке все это делали, очевидно, что это незаконно. Это дробление бизнеса, в коем их и обвиняют. Поэтому да, если это правда, все претензии к ним со стороны налоговой — они обоснованны… Сажают за неуплату налогов и оптимизацию всех — во всем миру, во всех странах», — подчеркнул Работников.

Едва ли, добавил эксперт, Lerchek так увлеклась марафонами, что пропустила момент, когда ее доходы выросли выше допустимой при упрощенке суммы. Работников считает, что она, как и многие другие, была уверена, что не попадется. Возможно, Чекалины действительно не понимали, что к популярной личности приковано внимание не только подписчиков, но и правоохранительных органов. У тихого бизнесмена, который не претендует на публичность, больше шансов остаться не уличенным в своих махинациях. Но тоже до поры.

«Просто жадность фраера сгубила, как говорится. Они, возможно, просто не понимали, что к блогеру-миллиардеру гораздо больше внимания, потому что у него есть аудитория, есть интерес к нему… Возможно, рассчитывали на высокопоставленных друзей… Жадность в принципе присуща человеку, не важно, блогер ты, инфоцыган или честный бизнесмен», — заключил Никита Работников.

В доме Чекалиных прошли обыски, проверки предстоят и родственникам и друзьям супружеской пары, которые могли помогать им избегать уплаты налогов. Более того, сообщили правоохранители, расследование теперь «зацепит» и других блогеров-миллионников, ведущих свой бизнес, в том числе упомянутую Елену Блиновскую и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Возможно, на карандаш возьмут и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание может ждать Валерию Чекалину. Неужели звезда соцсетей сядет в тюрьму?