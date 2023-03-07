МИД РФ ответил на вбросы западных СМИ о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Утечки по расследованию ситуации допускают те, кто не хочет вести его в правовом поле, считает дипломат.

Западу, вместо организации утечек в СМИ о ходе расследования по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», следует ответить на официальные запросы РФ. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, иностранные издания «бомбит» новость о новых версиях в расследовании терактов.

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство?», — пишет дипломат.

По мнению Захаровой, утечки как раз допускают те, кто не хочет вести расследование в правовом поле. Именно они пытаются увести внимание аудитории от главных фактов.

Также Мария Захарова добавила, что Западу необходимо проработать материалы журналиста из США Сеймура Херша, ранее опубликовавшего статью, которая доказывает виновность в терактах именно Америки.

До этого в New York Times вышла статья о том, что взрывы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» организовала проукраинская группировка. Более того, взрывные устройства на трубопроводы установили, скорее всего, граждане Украины или России либо их «комбинация». Причем это были опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года у датского острова Борнхольм в Балтийском море. Швеция, Дания и Германия оценили инцидент как спланированную диверсию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США обвинили в терактах на «Северных потоках» проукраинскую группировку.