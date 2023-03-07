Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский посылает Западу сигнал бедствия

Фото: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com)

Полковник Макгрегор считает, что глава киевского режима уже осознал свой проигрыш.

Президент Украины Владимир Зеленский подает сигнал бедствия «коллективному Западу» из-за тяжелой ситуации в Артемовске. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью телеведущему Дэну Боллу.

«Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и, если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — считает Макгрегор.

Он обратил внимание на то, что киевский режим отправляет на передовую стариков, подростков и женщин, чтобы пополнить истощенные подразделения украинской армии. При этом число погибших украинских военных, по оценке американского полковника, достигает уже 200 тысяч человек, в основном из-за боев в Артемовске.

«Боюсь, что Зеленский не последует совету своих генералов, которые говорят: „Слушай, давай выйдем оттуда, установим новую линию обороны и продолжим сражаться“. Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы», — заключил Макгрегор.

Ранее офицер предрек, что Зеленский может сбежать во Флориду и «жить где-то в пригороде Майами» после окончания военной помощи от США и краха киевского режима.

В свою очередь экс-сотрудник Конгресса США Брэндон Вайхерт уверен, что освобождение армией России Артемовска станет началом конца для киевского режима. В интервью Asia Times он заявил, что армия Украины ужасно истощена, запасы ее оружия пустеют на глазах, а западные цепочки поставок вооружения перегружены.

Между тем Россия, по словам Вайхерта, демонстрирует готовность продолжать добиваться своих целей и после освобождения Артемовска откроет себе путь на Днепропетровск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агентство France-Presse заявило об отчаянном положении украинских боевиков в Артемовске.