Задержание подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах показали на видео

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Белорусские спецслужбы отработали филигранно, отмечает местное ТВ.

В Сети стали доступны кадры задержания пособника Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался совершить террористический акт в Мачулищах под Минском. Об этом сообщили в своем Telegram-канале Агентство телевизионных новостей.

На кадрах видно, как спецназ врывается в дом и следует до последней комнаты, где находится пособник СБУ. Террорист не оказал никакого сопротивления, его задержали и увезли на допрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании украинских террористов. Оказалось, что агент спецслужб Незалежной и его пособники готовили диверсию в отношении самолета А-50 на военном аэродроме, расположенном недалеко от Минска.

Одним из злоумышленников оказался проживавший на территории Крыма уроженец Украины с российским гражданством, завербованный СБУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белоруссии задержали украинских террористов, готовивших теракт.