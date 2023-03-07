Журналист Сеймур Херш скоро опубликует новое расследование про «Северные потоки»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Доводы журналистов NYT об «украинских диверсантах» заставили лауреата Пулитцеровской премии рассмеяться.
Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в беседе с «Известиями» высмеял «расследование» The New York Times. Херша попросили прокомментировать публикацию NYT о том, что по новым разведанным США за взрывами может стоять некая проукраинская группировка.
Он узнал об участии «украинских диверсантов» в теракте на «Северных потоках» от корреспондента и сначала удивился, а потом рассмеялся.
«Я не видел ранее эту статью. Давайте я сейчас посмотрю… Вот это да… Боже мой, это не может быть правдой», — искренне удивился журналист.
Также в беседе с «Известиями» Херш сообщил, что опубликует новое расследование про «Северные потоки» уже на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках».