Журналист Сеймур Херш скоро опубликует новое расследование про «Северные потоки»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Доводы журналистов NYT об «украинских диверсантах» заставили лауреата Пулитцеровской премии рассмеяться.

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в беседе с «Известиями» высмеял «расследование» The New York Times. Херша попросили прокомментировать публикацию NYT о том, что по новым разведанным США за взрывами может стоять некая проукраинская группировка.

Он узнал об участии «украинских диверсантов» в теракте на «Северных потоках» от корреспондента и сначала удивился, а потом рассмеялся.

«Я не видел ранее эту статью. Давайте я сейчас посмотрю… Вот это да… Боже мой, это не может быть правдой», — искренне удивился журналист.

Также в беседе с «Известиями» Херш сообщил, что опубликует новое расследование про «Северные потоки» уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках».