«Не был даже на моей свадьбе»: дочь Укупника рассказала всю правду об отце

Дочь Аркадия Укупника: у отца есть своя семья в приоритете, мы сами жизнь выстраиваем

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Оказалось, что знаменитость не побывал даже не свадьбе любимой дочери.

Российский певец Аркадий Укупник многодетный отец, но, как оказалось, не со всеми своими детьми ладит. Его дочь от второго брака Юнна Никитина рассказала KP.RU о том, почему у нее не заладились отношения с папой.

По ее словам, с ее трехлетней дочкой Укупник даже не знаком, а ей почти три года.

«У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы», — призналась девушка.

Также она добавила, что отец не знаком не только с ее дочерью, но и с мужем. Несмотря на то, что это уже ее второй брак, на первой свадьбе Аркадий Укупник тоже не присутствовал. Правда, Юнна сама не позвала никого из родных.

Еще дочь знаменитости поделилась советами отца насчет ее женихов. Например, Укупник всегда просил дочь выходить замуж только за мужчину, который старше нее. Ведь ровесники будут изменять и найдут помоложе. Собственно, Юнна пошла наперекор отцу и первый раз вышла замуж за ровесника, а второй муж (нынешний) оказался и того на два года моложе девушки. Вскоре у них появилась дочка — третья внучка Аркадия Укупника. Первые две артисту подарил старший сын Григорий.

Однако, по словам Никитиной, у их отца на данный момент в приоритете новая семья.

«У отца есть своя семья, которая в приоритете. Старшие дети уже взрослые. Мы как-то сами свою жизнь выстраиваем», — заключила девушка.

К слову, судя по социальным сетям знаменитого артиста, он и правда настоящий семьянин: гуляет с псом, готовит еду и играет с младшей дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Укупник нашел способ дожить до свадьбы 10-летней дочери.