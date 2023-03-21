Звезда «Универа» Алексей Гаврилов: не хочу «с пузом» изображать студента

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

Роль Гоши Рудковского принесла всенародную любовь и славу, однако киношный образ долгое время преследовал актера.

Актер Алексей Гаврилов пропал на время из российского кино, чтобы избавиться от навязчивого образа ловеласа Гоши Рудковского. Своими мыслями актер поделился с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Артист считает, что ему успешно удалось уйти от амплуа хитрого и нагловатого студента-бабника.

«Сначала в заголовках писали: «Гоша из «Универа», потом «Звезда ТНТ», потом уже Алексей Гаврилов, актер и предприниматель», — поделился своими наблюдениями артист.

Гаврилов не снимается в кино уже более шести лет. Сейчас он называет себя предпринимателем малого и среднего бизнеса. Также, признается Алексей, ему интересна сфера продюсирования, он планирует запустить два проекта в этом году. Как актер Гаврилов хочет появиться на экранах уже в более серьезных и глубоких ролях.

«У меня переходный период, мне будет 40 лет в этом году, и это уже немножко другая категория актеров, ролей, глубины, и мне нужно к ней подготовиться», — делится Алексей.

Гаврилов сочувствует своим коллегам по цеху Арарату Кещяну и Виталию Гогунскому, которым приходилось «с пузами» играть в молодежном сериале и изображать студентов.

«Еще ситком — жанр такой, из него очень тяжело выскочить», — делится Гаврилов.

Тем не менее актер считает, что роль Гоши повлияла на его жизненный путь. Во время обучения во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Алексей занимался продюсированием. По признанию Гаврилова, если бы его не взяли в сериал «Универ», он бы продолжил работать за кадром.

«Для меня актерская деятельность была такой: утвердят — хорошо, не утвердят — у меня есть хлеб мой на съемочной площадке», — рассказал Гаврилов.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.