Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
Денис Птицын 92
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Российским военным в плену грозила смертельная опасность.
Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих. Подобное было достигнуто благодаря переговорам.
В оборонном ведомстве отметили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.
Также в МО РФ сообщили, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.