Вашингтон не одобрит: почему Зеленский на самом деле вцепился в Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Глава Украины, не слушая экспертов и военных, с маниакальным упорством бросает в обреченный город остатки армии. Что им движет?

Держаться любой ценой за Артемовск (Бахмут) главу киевского режима Владимира Зеленского заставляет вовсе не военная, а политическая целесообразность. Об этом пишет политический эксперт Сергей Миркин в статье для EADaily.

Аналитик указывает, что «артемовский вопрос» напрямую связан с президентскими выборами в США. Несмотря на то, что они пройдут только в ноябре 2024 года, фактически предвыборная кампания там уже началась, и украинская тема — одна из самых острых в дискуссиях между демократами и республиканцами.

Так, вероятный соперник нынешнего американского лидера Джо Байдена в 2024 году Дональд Трамп заявил, что если бы он был хозяином Белого дома, то остановил бы войну на Украине за сутки.

При этом один из его соратников-республиканцев Джош Хоули отметил, что оборонительная кампания Украины не может рассматриваться в США как успех многомиллиардных американских вложений. В связи с этим, заявил Хоули, необходимо потребовать от Зеленского решительного наступления, и только после этого можно говорить о новой помощи.

На этом фоне любое поражение украинской армии будет аргументом в пользу тех в США, кто считает, что война на Украине обходится американцам слишком дорого и не приносит ожидаемых результатов, отмечает эксперт.

Более того, поражение Украины под Артемовском сильно ударит по позициям американских демократов, которые считают, что для победы Байдена на выборах в 2024 году украинская армия должна победить на поле боя в 2023-м. В свою очередь в Киеве понимают, что потеря Артемовска значительно понизит акции команды Зеленского в глазах Белого дома.

Кроме того, говорится в статье, киевский режим боится самого слова «поражение». С началом спецоперации команда Зеленского развернула столь мощную пропагандистскую кампанию с упором на победу Украины, что любой провал на поле боя наносит сокрушительный удар по этому постулату. При этом битва за Артемовск особенно сильно раскручена в медиа. Поэтому отход из города армии Украины сильно подорвет веру украинского населения в победу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заподозрили Зеленского в подготовке к сдаче Артемовска.