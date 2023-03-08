Финансовый суверенитет: Владимир Путин провел встречу с Германом Грефом

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«Сбер» прошел трудный период и работает с прибылью.

Банковская система России справляется с санкциями и работает устойчиво. Об этом Владимир Путин сегодня говорил в Кремле, во время встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Компания пережила тяжелый этап, когда приходилось нести убытки.

В первую очередь из-за того, что банк лишился практически всех зарубежных активов, кроме стран СНГ. Сейчас «Сбер» работает уже с прибылью. Президент отметил, что стабильность одной из системообразующих кредитных организаций — это хороший сигнал для всей экономики.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло, все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что „Сбер“ чувствует себя устойчиво», — сказал Владимир Путин.

«Действительно, у нас был очень непростой период, мы не только ни на один день, ни на одну минуту не прерывали своей деятельности, несмотря на беспрецедентные атаки. Пока нам удается быть абсолютно устойчивыми, мы тоже научились на этих атаках, мы становимся более опытными. Мы совершенствуем наши модели защиты, и я надеюсь, что мы сумеем даже в самых сложных ситуациях обеспечить полноценное обслуживание граждан и наших компаний», — рассказал Герман Греф.

Также Герман Греф отметил, что «Сбер» давно работает на собственной цифровой платформе и использует свои технологии. И во многом благодаря этому удалось пройти сложный период.