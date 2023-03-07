«Белый снег»: Дана Борисова поделилась воспоминаниями о вечеринке с Зеленским

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Ночь во Львове знаменитость назвала самой страшной в своей жизни.

Телеведущая Дана Борисова рассказала о наркотической вечеринке, на которой она была вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, бывший актер уже много лет назад крутился в «высокопоставленной тусовке» и употреблял запрещенные вещества. Своими воспоминаниями Борисова поделилась с изданием МК.

«Это была самая страшная ночь в моей жизни! Не знаю, как я из этого Львова сбежала <…> Я натерпелась таких ужастиков», — отметила она.

Артисты пересеклись на одной из бурных новогодних вечеринок. Борисову пригласили выступить во Львове в качестве Снегурочки в 2005 году. Как уточнила знаменитость, «белый снег» на корпоративе тоже был — наркотическое вещество занесли в пятилитровом ведре и поставили прямо под елку.

По рассказам Борисовой, происходило все действо в элитном загородном отеле, где присутствовали около 70 гостей и артистов, многие из них были «под этим делом». Среди них был и Зеленский. По словам «Снегурочки», будущий президент Незалежной не стоял в сторонке, а активно дегустировал содержимое ведра.

«Вообще могу сказать, что на Украине всегда употребляли. Они типа как Европа, не стесняясь, и на съемках, и на вечеринках, и на корпоративах употребляли», — подчеркнула она.

Дана Борисова добавила, что в 2005 году была девственна в плане запрещенных веществ и не сразу поняла, когда ей предложили отведать «белого снега». Она предположила, что глава Украины с тех пор не избавился от зависимости. Телеведущая, в свою очередь, уже пять лет сохраняет трезвость и является «выздоравливающей наркоманкой».

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