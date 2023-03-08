Мини-путешествие на 8 Марта: ТОП-5 самых популярных направлений

Travel-эксперт Невзорова: самые популярные направления для путешествий на 8 Марта — ОАЭ и Таиланд

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

Куда лучше отправиться в качестве весеннего путешествия в честь праздника?

В качестве подарка на 8 Марта можно выбрать мини-путешествие и подарить себе или другому человеку билеты на самолет. Travel-эксперт и руководитель туристического агентства Анна Невзорова рассказала «Страстям», какие направления лучше выбрать для весеннего уикенда.

На первом месте Объединенные Арабские Эмираты. В марте там идеальная погода для прогулок и ужинов на открытой веранде. Можно даже поплавать в море, если вас не пугает бодрящая температура воды. Либо отдать предпочтение бассейну с подогревом.

Пляжный отдых в этом месяце хорош и в Таиланде. Именно в марте начинается пляжный сезон, потому что уже нет дождей, но еще и не началась сильная жара. Любителям йоги и спа-процедур подойдут Мальдивы. Местный сервис предоставит огромный выбор программ для отдыха: от шумных вечеринок до тихих романтических выходных для двоих.

Отдых в Турции в марте подойдет для тех, кто любят прогулки по узким улочкам с историческими достопримечательностями и ресторанами с национальной кухней.

«В марте здесь уже достаточно тепло, а для первого купания доступны подогреваемые крытые бассейны», — отметила Анна Невзорова.

Цены на туры в этом месяце доступны, а отели премиум-класса обойдутся в несколько раз дешевле, чем летом.

«Ну, и, конечно, удачным решением для поездок в марте будут курорты Краснодарского края. В Сочи в марте уже установилась теплая весенняя погода, поэтому это отличное место, чтобы насладиться морским воздухом и вдохновляющими пейзажами родной природы», — сказала эксперт.

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