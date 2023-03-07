Красноярский депутат Терехов попал в реанимацию с отравлением мухоморами

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На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах ядовитые грибы оказались в организме государственного деятеля.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов был госпитализирован с отравлением. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, в реанимацию 44-летний политик попал из-за интоксикации мухоморами.

Терехову стало плохо во время визита в Москву. Врачи забрали его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Было установлено, что причиной резкого ухудшения состояния послужило отравление красной пятнистой поганкой. Причины попадания яда в организм политика выясняются.

Точные данные о тяжести состоянии госпитализированного политика на данный момент отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru писал, что обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском.