«Так делали все»: Броневицкая поставила на место Вакуле за слова о роли в СССР

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Знаменитость вспомнила, как вообще жили в советское время артисты и как распределялись заработанные деньги.

Илона Броневицкая — певица и дочь народной артистки СССР Эдиты Пьехи — раскрыла правду насчет якобы кормившей страну Советов Вайкуле. Именно в этом ранее латышская артистка упрекнула страну. Все это произошло на фоне событий на Украине — первое время знаменитость отмалчивалась, а потом примкнула к лагерю бежавших за рубеж единомышленников.

Но большинство коллег поведение артистки не поддержали, кроме того, ее высказывания некоторые сочли за оскорбление, а кто-то — за откровенную ложь. Накануне Илона Броневицкая в программе Бориса Корчевникова рассказала, как обстояла ситуация на самом деле.

Общаясь с телеведущим, артистка переходить на личности не стала. Напротив, заявила, что, скорее всего, Вайкуле в момент гневных высказываний потеряла контроль над эмоциями, полагает она.

Что же касается финансового участия Вайкуле в жизни страны, то здесь ситуация обстояла следующим образом: были кассовые артисты и не совсем, пояснила Броневицкая.

«Например, какой-нибудь фольклорный коллектив не приносил большую прибыль в организацию. Таким образом, если Лайма ездила с концертами, получала прибыль, то эта прибыль в рамках, грубо говоря, хозрасчета шла на то, чтобы пошить кокошники», — рассказала дочь Эдиты Станиславовны.

Но это не дает основания заявлять, что Вайкуле кормила страну, подчеркивает певица. Тогда на этих же условиях жили все именитые артисты, включая Эдиту Пьеху.

«Эдита была в Париже и получала там очень мало. Но она об этом не вспоминает, потому что она другой человек», — подчеркнула дочь благородство звездной матери.

Певица Лайма Вайкуле завоевала народную любовь во времена СССР. И тогда, и в современное время была хэдлайнером почти всех сборных концертов звезд на главных сценах государства. Для нее писали песни лучшие поэты и композиторы страны, включая Илью Резника. Только благодаря ему появились хиты «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Скрипач на крыше», «Чарли». Много композиций было создано и при участии других знаменитых советских и российских авторов.

Однако после 24 февраля певица перечеркнула все отношения с РФ. Сначала, в поддержку Украины, стала поднимать флаг на своих концертах, а потом громко и в негативном ключе высказываться о России. Сегодня, как известно, Лайма Вайкуле гастролирует по зарубежью, включая Израиль, а в ее музыкальной команде — украинские артисты. Правда, иностранных зрителей и это обстоятельство не подкупает. Так, на один из последних ее концертов в стране билеты распродавались с большим трудом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле устроила хаос на выступлении с флагом Украины.