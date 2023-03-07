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Всего Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше двух миллиардов евро, говорит Блащак.

На Украину были доставлены первые ЗРК Patriot и танки Leopard. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

По его словам, все это стало возможным благодаря усилиям Варшавы.

«Мы являемся не только главным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — сказал Блащак.

А вот решение о передаче Украине боевых самолетов необходимо принимать совместно с широким кругом союзников, добавил он.

За все время конфликта на Украине, по словам главы Минобороны Польши, Варшава обеспечила Киев вооружением на сумму около двух миллиардов евро. И это при том, что она не включает в себя расходы на обучение украинских военных и средства, которые были потрачены на отправку танков Leopard.

Примечательно, что Минобороны Польши практически сразу же опровергло слова собственного министра. В ведомстве заявили, что Мариуш Блащак не хотел сказать, что ЗРК Patriot уже находятся на Украине. Он имел в виду, что благодаря Польше они там будут.

После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.

Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь Украине не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз.