Ставили в неудобное положение: Александр Киреев о «Фабрике звезд»

Фото, видео: Смирнов Василий / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Бывшие «фабриканты» Рита Дакота и Наталья Подольская обвиняли музыкальное реалити-шоу в том, что проект ломает артистов.

Александр Киреев вышел из зоны комфорта, находясь три месяца на проекте «Фабрика звезд»-2003. Своими ощущениями артист поделился на премьере фильма «Эскортница», которая состоялась 3 марта в «Барвиха Luxury Village».

Киреев называет музыкальное реалити-шоу средой, где ему было сложно развиваться, тем не менее он благодарен проекту за те возможности, которые у него появились, а пребывание под прицелами видеокамер положительно сказалось на его профессиональных и личностных качествах.

«Мне дали возможности развиваться, учиться. Где-то меня ставили в неудобное положение. Но какой рост без этого?» — объясняет певец.

По словам Киреева, к любым сложностям можно относиться по-разному: кто-то воспринимает оказываемое на него давление как желание его сломать, а кто-то как вызов, игру, которую нужно достойно пройти. Певец сожалеет, что сейчас нет подобных музыкальных реалити-шоу, которые могут поместить артистов в экстремальные условия, тем самым повысив их профессиональный уровень.

Его гибкое мышление как предпринимателя, артиста и шоумена, по словам Киреева, было сформировано еще в стенах «Фабрики звезд». А наставники проекта делились с ним своим профессионализмом и опытом.

Более того благодаря проекту, признается бывший «фабрикант», он поехал на гастроли, где познакомился со своей супругой, с которой вместе уже около 20 лет и воспитывает двоих детей.

Александр Киреев получил огромную популярность во время пребывания в реалити-шоу «Фабрика звезд», где занял второе место. За это время певец написал композицию «Мир, который подарил тебя», ставшую хитом у новобрачных. После окончания проекта Киреев два года состоял в группе «КГБ», которую он организовал с другими «фабрикантами» Дмитрием Голубевым и Романом Барсуковым. Музыканты написали такие хиты как «Саша + Маша» и «Я тебя не отдам».

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Старшенбаум показала своего молодого человека на премьере фильма «Эскортница».