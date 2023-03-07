Лукашенко: в Белоруссии задержали украинских террористов, готовивших теракт

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Злоумышленники готовили диверсию на аэродроме «Мачулищи».

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании украинских террористов. Агент спецслужб Незалежной и его пособники готовили диверсию в отношении самолета А-50 на военном аэродроме, расположенном недалеко от Минска. Об этом белорусский президент заявил во время вручения государственных наград высшему офицерскому составу, сообщает издание БелТА.

Telegram-канал «Пул первого» уточнил, что одним из злоумышленников оказался проживавший на территории Крыма уроженец Украины с российским гражданством, завербованный СБУ. Лукашенко добавил, что диверсанты использовали самые передовые технологии для организации операции.

Ранее на границе Украины и Белоруссии был перехвачен шпионский беспилотник. Белорусские пограничники сообщили, что дрон был оборудован камерой и картой памяти, что лишь подтверждает его разведывательные задачи.

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич подчеркивал, что в стране обеспокоены ситуацией на совместной границе с Украиной. По его словам, пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения границы государств. В Минске выразили свою готовность к провокациям со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ приступили к строительству новой линии рвов у границы с Белоруссией.