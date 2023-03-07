Неслабый пол: почему женщины в России выбирают «неженские профессии»

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В России до сих пор существует перечень работ, которыми женщинам заниматься нельзя. Но это не преграда для некоторых представительниц прекрасного пола.

По мнению россиянок, у мужчин в нашей стране гораздо больше привилегий — это результаты недавнего исследования ВЦИОМ. И спорить с ними сложно: в России до сих пор существует перечень работ, которыми женщинам заниматься нельзя. Но с каждым годом он короче и короче: теперь дамы водят поезда, куют металл и даже стоят на вахте атомного ледокола. Василий Михеев убедился: не женских профессий — не бывает.

Привычке — 40 лет, даже больше, Джавгар, сколько себя помнит, в кузне, помогала отцу и деду. Даже бабушка ее была кузнец. Разменяв седьмой десяток, продолжает работать с открытым огнем и раскаленным металлом. Силе удара позавидует профессиональный боксер.

В деревне Харбук в Дагестане самый ценный подарок — из кузни Джавгар. Когда-то она мастерила пуговицы, кольца, браслеты, затем перешла на кинжалы и сабли — эксклюзивные, булатные. Дети подросли и вроде бы есть, кому передать фамильное дело, но Джавгар не торопится.

«Так просят, приходят — сыну дарить надо. Дед приходит — внуку дарить хочу, вот доченька сделай, если можно, постарайся! Хоть месяц, хоть два, хоть три», — рассказала кузнец.

А электричкой на маршруте Санкт-Петербург-Оредеж управляет Катерина Сергеева. Специалист молодой, всего два года в машинистах. Таких, как она на всю Октябрьскую магистраль — только четыре.

«Мне нравится мое дело. Меня сюда никто насильно не тащил за руку, я сюда пришла сама, по своей воле, по своему желанию. И я получаю полнейшее удовольствие от того, что я делаю», — делится девушку.

Больше ста килограммов в становой тяге. То, что может Любовь из Читы, не каждый мужчина сдюжит. Дружит со штангой не первый год, кстати, в тренажерном зале и будущую работу себе нашла по знакомству. В системе исполнения наказаний.

«Вся моя даже школьная жизнь связана с формой, я люблю, чтобы было строго, по уставу, так скажем. Нужно непрерывно вести надзор за осужденными, за сотрудниками. И скорее всего эмоциональная выдержка», — отметила прапорщик внутренней службы УФСИН РФ по Забайкальскому краю Любовь Кузьмина.

Наблюдать часами, в течение всей вахты, но не за людьми, а за замерзшим Карском морем — весомая часть работы Дины Киджи, старпома атомного ледокола «50 лет победы». Обычно она в Мурманске или в рейсе, но в канун 8 Марта заглянула на пару дней в родной Петербург — проведать родителей. Штурвал, точнее руль, привычен с юности — Диана серьезно увлекалась автогонками. Говорит, и на Крайнем Севере опыт экстремально быстрого принятия решений бывает очень нужным.

«Не совсем удачно оценил поле впереди — теряешь резко ход, а позади тебя судно, которое продолжает идти с заданной скоростью и нужно принимать решение. Постфактум ты понимаешь, что решение ты принял буквально за полсекунды-секунду», — рассказала о тонкостях профессии старпом атомного ледокола «50 лет победы» ФГУП «Росатомфлот» Диана Киджи.

Таких решений за семь лет работы Диана приняла десятки и даже сотни. Первые из них — стоя на палубе ледокола «Иван Крузенштерн» «Росморпорта». Для нашей съемки девушку пустили постоять за знакомыми приборами. Бывшие коллеги, улыбаясь, вспоминают первые шаги будущего старпома.

«Все было шустро, какую бумагу не поручишь сделать — сразу все было сделано, все отлично. На вахте никаких проблем не было с ней стоять. Я не делю — девушка или парень штурман», — рассказал старпом ледокола «Иван Крузенштерн» Николай Шайкин.

Бороздить бескрайние льды на многотонном судне — вообще-то это такая мальчишеская мечта, но Диана, так как названа в честь богини луны и охоты решила полностью соответствовать своему имени и теперь в полярную ночь внимательно следит за маршрутом ледокола.

Психологи считают, что выбор заведомо мужской профессии — особый маркер психотипа. Пожарные, альпинисты, спасатели и шахтеры — все они не просто так в своей профессии. Впрочем, каждая женщина, если ей будет по настоящему нужно — адаптируется в любой профессии.

«Женщина — это достаточно „универсальный солдат“, если можно так сказать. Потому, что нам нужно и работать, и детей растить, и учить их, и лечить их. То есть мы более адаптивны к разным обстоятельствам и нам нужно прокачивать те или иные качества, потому что среда требует», — уверена психолог Олеся Лупак.

Редкие цветы Орхидеи, Подснежники и Стратоцвет, обычно ценнее и дороже даже самой красивой розы. Так представительницы казалось бы неженских профессий ценнее вдвое своей внимательностью, своей заботой, и конечно женственностью. Ведь даже управляя поездом или ледоколом — они прежде всего женщины.