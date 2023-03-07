В ДНР сообщили, что почти половина Артемовска перешла под контроль РФ

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ВС РФ взяли город в оперативное окружение и контролируют все дороги в районе.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли под свой контроль почти половину Артемовска. Об этом он заявил в эфире федерального канала.

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — рассказал он корреспондентам.

Советник Дениса Пушилина отметил, что малочисленные группы солдат ВСУ неорганизованно пытаются покидать город, используя проселочные тропы. Все основные дороги, ведущие в Артемовск, разбиты и простреливаются российской артиллерией, добавил Гагин. Кроме того, грунтовые дороги в районе стали труднопроходимыми в следствии погодных условий, что не дает противнику осуществлять переброску дополнительных резервов.

Ранее Ян Гагин сообщал, что в городе остаются порядка десяти тысяч украинцев. Российские военные взяли Артемовск в оперативное окружении, поэтому боевики ВСУ оказались в котле, который по масштабам сопоставим с Дебальцевским.

Артемовск расположен в части Донецкой народной республики, которая находится под контролем киевского режима. Город остается важной транспортной артерией ВСУ в Донбассе, поэтому противник отказывается сдавать город. Офис президента Украины накануне подтвердил, что главный украинский военачальник Валерий Залужный поддержал инициативу обороны Артемовска «до последнего украинца».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери.