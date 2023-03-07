Семья блогеров Чекалиных будет находиться под подпиской о невыезде

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лерчик использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимый лимит.

Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных будет находиться под подпиской о невыезде. По данным 5-tv.ru, популярные инфлюенсеры стали фигурантами уголовного дела о неуплате 300 миллионов рублей налога.

Источник сообщил, что утром 7 марта к интернет-знаменитостям нагрянули представители государственных органов. Обыски были проведены не только в элитном коттедже, который располагается в Красногорске, но и в местах проживания других подозреваемых—соучастников преступной схемы.

Следственный комитет установил, то Валерия Чекалина намерено использовала упрощенную систему налогообложения. По данным следствия, доходы блогера-миллионщика превышали допустимый лимит, однако на общую систему девушка переходить не хотела. Задолженность по налогам у пары составила порядка 300 миллионов рублей.

В сообщении также уточняется, что на протяжении двух лет Валерия Чекалина придерживалась незаконной схемы и распределяла поступление доходов от своих продуктов на счета супруга, родственников и иных лиц. В планах семейной пары было в ближайшее время покинуть Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петербургское ТСЖ подало в суд на Анастасию Волочкову за неуплату 400 тысяч рублей по счетам.