Обратный эффект: как пластические операции могут состарить лицо человека

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Оказывается, подтяжка лица не всегда дает нужный эффект. Какие операции не помогут помолодеть?

В погоне за вечной молодостью женщины прибегают к пластическим операциям, которые, как оказалось, тоже могут стать причиной преждевременного старения лица. Подробнее об этом 5-tv.ru рассказал пластический хирург Илья Алмазов.

Эксперт заявил, что в пластической хирургии действительно есть операции, которые значительно старят лицо. Например, удаление комков Биша или подтяжка век. С чем это связано?

«В результате удаления комков Биша щеки становятся впалыми, скулы внешне выразительными, но человек выглядит старше. То же самое делает димплэктомия, когда удаляют участок слизистой щеки. И первая, и вторая операция могут быть порочными», — объяснил хирург.

Также состарить лицо может блефаропластика — операция по изменению формы век или разреза глаз. Существуют различные методики, и одна из них — резекционная — повышает риск избыточного заострения контуров окологлазной области.

«Глаза в целом выглядят более впалыми, веки выглядят слишком глубокими, появляются ямочки на верхнем веке. Это так называемся А-образная деформация, что является осложнением пластической операции», — рассказал Алмазов.

Избыточная подтяжка области бровей, лба и висков также может добавить лицу возраст, потому что не всем присуще высокое положение бровей даже в зрелом возрасте.

«Чтобы избежать отрицательного влияния пластической операции на вашу внешность, прежде всего спросите себя, чего вы ждете от пластической операции. Хотите ли вы стать моложе или хотите поменять внешность? <…> Если у вас цель изменить внешность — это одно, если у вас цель стать моложе, как вы выглядели ранее, — это другое», — резюмировал эксперт.

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