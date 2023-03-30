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Уход западных компаний с отечественного рынка освободил пространство для развития малого, среднего и крупного бизнеса.

Сейчас в России сложились отличные условия для развития бизнеса. Уверенность в этом выразил актер и предприниматель Алексей Гаврилов во время беседы с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Звезда сериала «Универ» уже более шести лет не снимается в кино. Сейчас он занимается малым и средним бизнесом. Гаврилов является председателем Комитета по цифровой экономике московской «Деловой России», а также директором по развитию компании, известной разработками летающего автомобиля, байка, а также сервиса летающих такси.

«Мы сутками не спим, потому что новые возможности появляются. Инвесторы, которые приходят, хотят развивать здесь. Огромное количество инвесторов развернулись для реализации проектов внутри России. Россия сейчас — страна возможностей, страна действий. Главное — трудись», — рассказал Гаврилов.

По словам знаменитости, сейчас особенно прибыльно иметь собственное производство еды или одежды, а также работать в сферах IT, химической промышленности и драгоценных металлов.

«Если человек действительно хочет, чтобы его семья жила достойно, хочет платить налоги, жить спокойно и соблюдать закон, хочет развивать нашу страну и здесь находиться, он найдет любые возможности, для того чтобы реализоваться», — отметил актер.

Полное интервью с Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.