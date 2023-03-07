Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании

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Власти королевства обещали беженцам одни условия, а по факту предложили другие.

Украинских беженцев поставили в Великобритании перед непростым выбором. Он связан с автомобилями, которые граждане перевезли в страну. Оказалось, что со своим транспортным средством в стране еще хуже, чем без него.

По информации издания Express, узаконить машину в королевстве совсем непросто, как ожидали украинцы. На это нужны тысячи фунтов стерлингов, а иначе транспортное средство необходимо вернуть на родину.

В такой ситуации, в частности, оказалась беженка Татьяна Архипова. По ее словам, ей обещали выдать временное разрешение на въезд в Великобританию на автомобиле. Причем на целых три года, а в итоге вышло всего нашесть месяцев. В подробности чиновники вдаваться не стали, лаконично объяснив все ошибкой. Женщина оказалась перед непростой дилеммой — вернуть авто домой или перерегистрировать его в стране.

Но второй вариант решения проблемы — тоже не вариант. Бумажной волокитой процедура не ограничивается: она включает и замену фар, и другие технические сложности. В итоге ей проще было отвезти машину домой. А следом женщина наступила на те же грабли и вернулась в Великобританию на машине супруга.

И таких, как Татьяна, — немало. У многих беженцев так накипело, что они устроили в Великобритании протест и выдвинули свои условия — предъявлять к ним те же требования, что и к другим временным резидентам. Один из инсайдеров подтвердил изданию, что для граждан Украины действуют другие правила, которые обязывают их самим решать все вопросы легализации личного транспорта в королевстве. Это очень сильно бьет по карманам граждан Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках.