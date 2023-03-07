Полковник запаса: РФ полностью перехватывает стратегическую инициативу на донецком направлении

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Украинская армия несет огромные потери в Артемовске, пытаясь избежать полного окружения города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют один из главных фронтов, если российская армия полностью окружит Артемовск. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин.

По его словам, это лишь вопрос времени: через неделю, месяц или пару дней, но Артемовск будет освобожден. А это, в свою очередь, будет означать полную потерю ВСУ своего главного фронта в зоне спецоперации.

«А если фронт рухнет, у нас уже будет стратегическая инициатива, и мы сможем вести активные наступательные действия в весенне-летней кампании», — цитирует URA.RU Геннадия Алехина.

Как считает эксперт, при потере такого крупного узлового транспортного агломерата Бахмут, Соледар, Северск тоже потеряет свою значимость. А в городе Часов Яр украинские войска вряд ли продержатся долго. Алехин предполагает, что армия вернется назад по направлению Краматорск и Славянск, где у них еще сохранилась линия обороны.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал защищать Артемовск «до последнего украинца». Но у армии нет огневой поддержки артиллерии и дронов, не хватает боеприпасов, а оружие — времен Второй мировой войны. Киев перебросил в Артемовск свои лучшие подразделения, но этого не достаточно, чтобы изменить плачевную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. что боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери.