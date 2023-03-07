Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР

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В зоне СВО испытали оружие, которое может поражать цели на расстоянии до двух километров.

Российское противодронное ружье «Гарпия» было испытано под Донецком. Тестирование на одном из самых распространенных коптеров DJI Mavic Pro прошло успешно, сообщил корреспондент РИА Новости.

«Гарпия» относится к оружию радиоэлектронной борьбы и довольно часто встречается в арсенале российской армии в зоне проведения спецоперации. Работает оружие от литий-ионного аккумулятора, а его заявленная разработчиками эффективная дальность действия достигает двух километров.

Испытание было проведено на дроне DJI Mavic Pro, который в зоне СВО используется, как российской стороной, так и украинской. Беспилотник применяется в качестве ударного оружия, которое переносит боезаряд и сбрасывает его, достигая позиций противника.

При воздействии «Гарпии» беспилотный летательный аппарат выводится из строя: замирает на месте или теряет связь с пультом управления. Также пораженный ружьем коптер может вернуться на «домашнюю точку» или улететь в неизвестном направлении, в случае чего оператор не сможет его отследить.

Агентство подчеркивает, что испытания доказали эффективность основных заявленных параметров комплекса.

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