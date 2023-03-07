Школьница и взрослый мужчина задохнулись в гараже в порыве страсти в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Молодые люди легли спать в объятиях друг друга и больше не проснулись.

Двое влюбленных из подмосковного Орехово-Зуево задохнулись в порыве страсти в одном из местных гаражей. Но не сильные объятия стали истинной причиной смерти молодых людей.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в воскресенье, 5 марта. Предположительно, на этот день у любовников были большие планы и воплотить их они решили в гараже. Для кого-то — не самое романтичное место, а для кого-то — единственное, где можно скрыться от посторонних глаз и дать волю чувствам. Тем более, что они полыхали между несовершеннолетней девушкой, ученицей восьмого класса, и 27-летним мужчиной, который более чем на десять лет ее старше.

Вероятно, в тот день у них все шло как надо: и встретились, где договорились, и любовным утехам предались с полной отдачей. Такой, что заснули на диване прямо в гараже. Но вряд ли местные Ромео и Джульетта подозревали, что это — их последняя ночь в жизни. Пока они спали, кислорода в гараже становилось все меньше и меньше из-за работавшей по соседству машины.

Такими — спящими — они и ушли в мир иной, а тела пары обнаружил в гараже родной брат покойного. На место он сразу же вызвал сотрудников скорой помощи, но реанимировать молодых людей было поздно — их смерть насупила примерно за три-четыре часа до того, как пару нашли за закрытыми дверями. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции, известно, что мертвой девушке — всего 16 лет, она из неполной семьи, правда, на учете у правоохранителей не состояла. А ее взрослый любовник — иностранец, который не был обременен постоянной работой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой жуткой трагедии, которая произошла в Уфе, где местный житель выкинул мать в окно, отрезал себе гениталии и умер.