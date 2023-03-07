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Украинские националисты жалуются на ужасающее положение в Артемовске и сообщают о том, что пути для отступления из города перекрыты.

Украинские боевики уже потеряли надежду на то, что киевские войска удержат Артемовск, он же Бахмут. Об этом в интервью французскому агентству France-Presse заявил один из бойцов ВСУ. По словам солдата, у его сослуживцев уже не осталось сомнений в том, что город падет. Многие отряды уже начали оставлять позиции. При этом быстрому отступлению мешает сильная весенняя распутица — военная техника буквально тонет в грязи.

«Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами. Единственный путь из Бахмута лежит по грунтовым дорогам, ведущим в Часов Яр. Если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня», — заявил боевик.

При этом французская пресса отмечает: Зеленский все еще продолжает посылать своих людей на верную смерть, поручая военачальникам отправить в Артемовск подкрепление.