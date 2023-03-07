Видимость нулевая: улицы Владивостока затопило кипятком

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Улицы города залило горячей водой и затянуло плотным паром. Пройти по тротуарам почти невозможно. Да и проехать по дороге тоже.

Тысячи кубометров кипятка вылились на улицы Владивостока! В городе почти парализовано движение, а прохожие, переходя улицу, рискуют получить ожог! В месте прорыва теплотрассы почти не осталось целого асфальта, но к уборке последствий пока даже не приступали — техника просто не может доехать до места аварии. Зато туда отправился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сейчас густым паром окутаны одна из площадей Владивостока и сразу несколько улиц, которые к ней примыкают. На отдельных участках видимость практически нулевая, из-за этого уже случилось несколько аварий. Во Владивостоке практически полностью парализовано движение.

Поток кипятка буквально смывает асфальт пластами. Ехать по этим лужам опасно. Под мутной и грязной водой не видно дна.

«Там все было в воде. На остановке невозможно было стоять, автобусы там не останавливались», — рассказала местная жительница.

В клубах пара и кипятке этим утром оказались машины, припаркованные во дворах. Владельцы спасают их, рискуя собой, и идут через поток.

— Хочу выехать, но не могу.

— Машина хоть не пострадала?

— Пока не вижу. Надо выехать, чтобы посмотреть.

Затоплены не только проезжая часть, но и пешеходные переходы. С одной стороны виадука — огромная горячая лужа. Сейчас здесь пытаются организовать переправу собственными силами. Люди поднимаются, подходят к последним ступенькам, и дальше идти уже невозможно. Нужно либо перелазить через перила, либо идти по кипятку.

Другого перехода через улицу здесь просто нет. Но пешеходы даже такой переправе рады. Ее соорудили торговцы из местных киосков. Однако самые отчаянные все же пытались перейти кипяток вброд.

«На месте порыва работают бригады коммунальных служб. Они уже перекрыли трубу, но вода продолжает хлестать несколько часов по улицам Владивостока», — рассказывает корреспондент.

На перекрытом участке пока не видно активной работы. Спецтехника выехала на место ЧП, но, похоже, тоже застряла в пробках.

Сейчас в районе аварии перекрыто автомобильное движение. На месте дежурят сотрудники МЧС. А коммунальщики ждут, когда из перекрытой трубы перестанет идти кипяток и можно будет приступить к ремонтным работам.