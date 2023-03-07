В МИД КНР раскрыли детали отношений Пекина с РФ: стоит ли бояться этого союза

Глава МИД КНР Цинь Ган заверил в отсутствии угрозы для других государств из-за союза Москвы и Пекина

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Руководитель дипломатического ведомства Китая Цинь Ган объяснил главные приоритеты сотрудничества двух стран на фоне нестабильной обстановки в мире.

Отношения России и Китая являются залогом стратегического баланса и стабильности. Это не дает оснований расценивать их как угрозу другим странам мира. С соответствующим заявлением во время-пресс-конференции выступил глава МИД КНР Цинь Ган.

«Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран», — подчеркнул он.

Также он отметил, что КНР и Россия вместе выступают за многополярность и демократизацию международных отношений, еще одна совместная задача государств — глобальный стратегический баланс и стабильность.

Глава дипведомства добавил, что благодаря сотрудничеству двух лидеров — президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина — отношения стран поднимаются на новый уровень.

«Под их стратегическим руководством наши отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, вступающие в новую эпоху, продолжат подниматься на новые высоты», — заявил Цинь Ган.

При этом, чем не стабильней будет мировая обстановка, тем прочнее должно быть партнерство России и Китая, подчеркнул он.

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