Лариса Долина и Максим Аверин вместе провели вечер в Кирове: «Фейерверк эмоций»

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Артисты встретились на гастролях, а после успешных выступлений оказались за одним столиком в ресторане.

Певица Лариса Долина и актер Максим Аверин были замечены за романтическим ужином в Кирове. Подробностями вечера с большим удовольствием и теплыми словами в адрес коллеги поделилась артистка. Звезды встретились на гастролях, что привели их в один город. Отгремел концерт российской королевы джаза, стихли аплодисменты театральных зрителей — и вот столичные знаменитости собирают взгляды, сидя за одним столиком в ресторане.

Оказывается, 67-летняя Долина и 47-летний Аверин не впервые проводят время вдвоем. Их теплым отношениям много лет, но вместе на публике показываются нечасто. О связи селебрити не знали даже самые преданные поклонники, поэтому были сильно удивлены увиденному. Однако певица поспешила остановить полет фантазии своих фанатов, уже устроивших звездный неравный брак, хотя никто еще ни слова не сказал о чувствах.

«Какие отношения у нас с Максом Авериным? Не спешите делать выводы из этого видео, мои уважаемые подписчики. Мы с Максом просто друзья на протяжении лет восьми-десяти», — сообщила Долина.

Как рассказала Лариса Александровна, на свидании с актером она «прекрасно провела время», разговаривала о сокровенном, обсуждала новые проекты собственной карьеры и творчество студентов, которым преподает свое мастерство.

«Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно и каждая встреча с тобой — фейерверк эмоций! Тем для общения хватило бы на трое суток как минимум», — восхищалась Долина своим визави.

Похудевшая, сменившая стиль и полностью преобразившаяся в последнее время артистка стала объектом пристального внимания поклонников. Звезда разведена, но в новом образе, кажется, снова готова покорять сердца. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Долина ответила на предложение руки и сердца, сделанное прямо на ее концерте.