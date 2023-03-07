Заморозившая яйцеклетки Семенович готовится к материнству: «Сейчас пробуем»

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Певица рассказала, что встретила достойного мужчину, с которым хочет разделить родительское счастье.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович взялась за исполнение мечты о материнстве. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу, которое ведут блогеры Виктория Боня и Наталья Краснова. По словам звезды, она не только полна решимости, но и вооружена самыми современными средствами, процедурами, медицинскими протоколами. Кроме того, артистка ранее заморозила свои яйцеклетки. На всякий случай.

Анна Семенович стала рупором права женщины на рождение ребенка в любом возрасте, с мужчиной или без. 43-летняя исполнительница еще недавно призывала мужа в очередном клипе на новую песню, но теперь, кажется, нашла свое счастье. Имя возлюбленного, как и род его деятельности, селебрити не раскрывает. Говорит только, что мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу.

«Сердце несвободно. Познакомились в ресторане. Сидела в компании подруг, у нас стояли стулья рядом. Он все время двигал стул. Я говорю: „Мужчина! Почему вы в меня упираетесь?“ И все сложилось», — поделилась Семенович.

Как отметила артистка, новый роман перешел на стадию серьезных отношений с большими планами. В ходе интервью Виктория Боня спросила, предпринимает ли она со своим избранником попытки зачать ребенка.

«Да, сейчас пробуем. Дай Бог, чтобы все получилось. Хочу одного ребенка. Девочку очень хочу», — сообщила певица.

В отношениях с загадочным кавалером Анна Семенович «старается быть слабой». Она решила поработать над жизненными установками и в результате завела семью с патриархальными традициями. Ну, почти завела. Звезда сдерживает свой напор и пытается уступать бойфренду, не спешить решать конфликты расставанием и скандалами. Глава семейства и женщина за его сильной спиной, полагает Семенович — идеальная картина.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Семенович прокомментировала слухи, что во времена «Блестящих» участницы оказывали интимные услуги на частных мероприятиях.