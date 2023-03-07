Рейтинг пьющих регионов: где в России употребляют больше водки, вина и пива

Составлен рейтинг пьющих регионов РФ: россиянин в среднем употребляет почти 7 литров водки в год

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Эксперты объяснили, почему в стране значительно выросли показатели продаж алкоголя.

В прошлом году россияне из всех алкогольных напитков чаще всего покупали в магазинах водку. Таковы результаты исследования экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованных KP.RU. По итогам был составлен рейтинг регионов РФ, где пьют больше всего горькой, а также вина и пива.

За 2022-й среднестатистический житель страны принял на грудь 6,8 литра спиртного крепче 25 градусов (водка, коньяк, джин, ром), 6,2 литра вина всех видов, в том числе игристого, 52,2 литра пива и сидра. Последний показатель не отличается от итогов 2021 года. Вина в РФ стали покупать меньше на 5,5%, а крутого алкоголя больше на 7,5%.

Аналитики объясняют изменение статистических данных, в том числе, антироссийскими санкциями. После ухода с рынка ряда зарубежных брендов и производителей люди переключились на отечественное спиртное. Кроме того, политическая ситуация повлияла на благосостояние граждан. Как следствие — спиртное они теперь выбирают подешевле да позабористее. Поэтому значительно подорожавшее вино и уступает место крепкому.

«К середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление — то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости — выросли на пятую часть», — заявила представитель FinExpertiza Агван Микаелян, объясняя ситуацию тенденцией бороться со стрессом с помощью алкогольного градуса.

Самыми трезвыми регионами России по результатам исследования стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарияю. Здесь жители выпивают не больше литра винно-водочных изделий в год. Северные края и Сибирь наоборот, проверяют себя на прочность — первые места в разных категориях достались Карелии, Ямало-Ненецкому автономному округу, Сахалинской и Мурманской областям и республике Коми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом опасном для здоровья алкогольном напитке.