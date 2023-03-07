Оформить карту VISA и Mastercard стало проще

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Теперь можно заказать пластик даже турецкого банка.

Оформить карту платежных систем Visa и Mastercard россияне теперь могут не выходя из дома. Как это сделать, узнали «Известия».

Причем, география предложений расширилась: к странам СНГ добавилась еще и Турция. Теперь для получения пластика достаточно ввести личные данные и оформить доверенность на онлайн-сервисе: с помощью этих документов, посредники обратятся в один из местных банков и оформят на вас карточку.

Привязать пластик можно к российской симке, а пополнять — через специальные платежные сервисы или с помощью SWIFT-переводов: в нашей стране до сих есть банки, работающие с этой системой.

Стоимость оформления такой карты разнится: от 25-ти до 70-ти тысяч рублей, причем от желающих оформить сразу потребуют предоплату — как минимум, 50%.

Впрочем, эксперты предупреждают: такие сервисы могут стать лишь временным решением для оплаты за границей, однако хранить деньги на таких картах, не стоит.