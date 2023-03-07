«Нам это легко дается!»: как российские бизнес-вумен открывают свое дело

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Timaios Photography; 5-tv.ru

Теперь женщины теснят мужчин и извлекают выгоду от введенных в стране санкций.

Поздравления на работе сегодня будут принимать и предпринимательницы. В этом году у них двойной праздник: в начале весны стало известно о росте индекса бизнес-активности российских женщин — показатель достиг восьмилетнего максимума!

А это значит, что предпринимательство в России становится не только более конкурентным, но и прекрасным. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, кто здесь на первых ролях.

Свой кабинет она называет «пещерой вождя». Только вместо наскальной живописи рукой предводителя племени выведены схемы продаж продукции в Малайзию, Индию, Эмираты. Свою компанию Ольга сама и создала, и возглавила. Не побоялась зайти на рынок электроники, где российских предпринимателей и мужчин, и женщин, в принципе, единицы.

«Другой вопрос, как тебя воспринимают в этой среде. Потому что, безусловно, рынок большой электроники, рынок химических материалов для электроники, рынок большого оборудования электронного — это, все-таки, мужской рынок», — рассказывает директор компании, Ольга Квашенкина.

Такой же стереотип, как про женщин за рулем авто. Между тем, у руля компании Ольге удалось наладить продажи инновационных материалов. Это — умная фольга — пользуется спросом и у нас, и за рубежом. С ее помощью быстро и экологично спаивают детали микросхем. А еще здесь делают источники питания с высоким КПД, и самое разное оборудование. В том числе, для импортозамещения, на основе уже готовых заграничных приборов.

«Сейчас компания, которая изначально состояла из трех человек, имеет свой штат сотрудников и производства в Китае и в России. Конкретно в этом цехе идет мелкосерийное производство, чтобы показывать оборудование потенциальному заказчику. Ну а здесь, на складе, уже лежит готовая продукция, конкретно эти коробки отправят заказчикам в Китай. 90% выручки компании сейчас идет от экспорта», — говорит корреспондент.

Индекс женской предпринимательской деятельности в стране впервые вырос до 74%. Это значит одно — женщины теснят мужчин, извлекают выгоду от введенных санкций и осваивают все новые сферы деятельности.

Бизнес Екатерины уверенно «держится на плаву». Вот уже несколько лет ее компания успешно строит и продает хаусботы.

«Построили себе первый демо-дом, решили, что просто попробовать. Поняли, что это очень классная история — жить на воде. Даже родили ребенка на воде, тестируем на себе и также продаем», — поделилась предприниматель, сооснователь компании по продаже плавучих домов Екатерина Карсакова.

Один такой дом стоит от 17 миллионов рублей. Но продукт ее бизнеса — это не про роскошь, это про приключения. Когда сегодня ты живешь, например, в Нижнем Новгороде, через неделю по Волге отправляешься пожить в Самару и так далее.

У Татьяны Громовой тоже все в шоколаде. В ее кондитерской работа кипит и пышет жаром. Она не стала засиживаться во втором декрете и придумала свое дело. Это было задолго до соцсетей — рецепты искала по проверенным поваренным книгам.

«Я никогда не занималась кондитеркой. Никто из моей семьи не пек. И я потихоньку шаг за шагом начала пробовать рецепты. Кормить всех, кого могла сладостями и так образовалась кондитерская», — рассказывает кондитер Татьяна Громова.

Бизнесу 10 лет. Выпеченных тортов не счесть. По статистике, более четверти бизнес-вумен участвуют в профильных сообществах. Особенно любят дамы вступать в женские бизнес-объединения. Татьяна говорит ей не до этого — некогда. Вот и 8 марта — очередной день забот. Хотя, конечно, в праздник предпринимательницы, как и все, ждут поздравлений. И от мужчин-коллег, и от любимых.

«Нет разницы между руководителем мужчиной и руководителем женщиной. Руководитель — это роль. Роль, которую должен играть человек, обладающий своего рода компетенциями», — считает директор компании Ольга Квашенкина.

«Мы все это делаем с любовью, добром, счастьем, нам легко это дается!», — говорит предприниматель, сооснователь компании по продаже плавучих домов Екатерина Карсакова.

«Самое главное начинать и ничего не бояться!», — заключила кондитер Татьяна Громова.

Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да и прибыли, ничего не делая, не получить, не важно, мужчина ты или женщина.

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