Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожены несколько единиц бронетехники и около десяти украинских военных.

Военно-космические силы России точечными ракетными ударами уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Цели обнаружили операторы беспилотных аппаратов. Под удар попали: один танк, две бронемашины и один джип.

Понес противник и потери в живой силе, после чего был вынужден отступить с занятых ранее позиций.