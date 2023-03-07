Чтобы были счастливыми не раз в году: Стас Михайлов поздравил женщин с 8 Марта

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Народный артист РФ в честь праздника обратился и к мужчинам — дал совет.

Певец Стас Михайлов, любимец российских женщин и исполнитель од их преданности и красоте, поздравил своих поклонниц с 8 Марта. Народный артист РФ пожелал прекрасному полу счастья. Но не один раз в году, когда мужчины дарят цветы и подарки, читают стихи и поют песни, а каждый день.

«Знаете, с чем я ассоциирую этот праздник? С теплом, светом… Когда все цветет. Москва сейчас на это непохожа, потому что идет снег. Но я хочу пожелать всем девочкам, женщинам нашим любимым, наверно, самых простых и ценных вещей, которые для меня актуальны всю жизнь», — начал музыкант.

Михайлов призвал представительниц прекрасной половины человечества с большим трепетом относиться к своим кавалерам. Самая плохая идея, отметил исполнитель — в каждом своем спутнике видеть только временного персонажа судьбы. Рассчитывать, что появится кто-то получше, что принцы будут дежурить под окнами и надеяться на шанс осчастливить даму.

С тем же советом Михайлов обратился к мужчинам. Не стоит думать, что на место избранницы всегда будет претендовать десяток новых. Свою вторую половину легко потерять, а найти замену, может быть, не получится уже никогда.

«Такой дар — если это твой человек. Один раз небо даст тебе такого человека, один раз, а может, не даст никогда. Поэтому если вот здесь что-то екает, берегите и чувствуйте это сердцем. И берегите этого человека — и мужчина, и женщина», — сказал артист.

Стас Михайлов, а точнее его творчество, является прямым доказательством пословицы «женщины любят ушами». В каждой строчке своих песен он произносит слова, которые любая мечтает услышать от кавалера. В интервью певец с почтением говорит о супруге, вдохновенно рассказывает, насколько важен для него домашний очаг и уют. Счастье — когда тебя ждут и любят. Артист также является многодетным отцом вместе с женой он воспитывает шестерых наследников, не только совместных, но и от предыдущих браков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Михайлов признался, что очень редко видит своих детей. Отвечая на вопрос о семье, он задумался, не придется ли однажды пожалеть, что вместо общения с близкими он выбрал очередные гастроли.