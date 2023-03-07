Политолог объяснил, как Турция пытается манипулировать США: «Речь идет о торге»

Политолог Евсеев: Турция закупит оружие США в обмен на свое согласие на вступление Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

По мнению авторитетного эксперта Владимира Евсеева, большая политическая игра между странами сводится к торгу — выбиванию скидки.

Турция может добиться скидки на закупку американских истребителей F-16 и их комплектующих по итогам «торгов» с США. Анкара осведомлена о своей стратегической значимости для Штатов и находит инструмент манипуляции в вопросе вступления Швеции в НАТО, на которое не дает своего согласия. Такое мнение в интервью URA.RU озвучил политолог, военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ и кандидат технических наук Владимир Евсеев.

По словам собеседника издания, Турция во многом поддерживает политику США. Тому доказательством служит хотя бы факт снабжения Вооруженных сил Украины, к которому призывают Штаты. При этом Анкара контролирует Черноморские проливы и может использовать свое положение как аргумент во многих спорах. Евсеев полагает, что это и поможет стране получить американские F-16.

«Думаю, речь идет о торге. Настолько им удастся продавить позицию Турции по вступлению в НАТО Швеции, пока трудно сказать. Я думаю, этот вопрос будет отложен до президентских выборов. В Турции они состоятся в мае», — сказал военный эксперт.

В начале 2023 года в Стокгольме был сожжен Коран — провокацию совершили перед зданием посольства Турции. Евсеев отмечает, что акция стала еще одной причиной, по которой Анкара отказывается принимать Швецию в Альянс. Как известно, положительное решение по такому вопросу может быть вынесено только с согласия всех стран-участниц НАТО.

Что касается приобретение Турцией истребителей — есть варианты. Например, купить Су-37 у России. Однако политолог не считает такой сценарий реалистичным, так как у турецкого правительства другая задача. Власти государства настойчивы в своем желании вынудить Штаты пойти на определенные условия, поэтому продолжат гнуть свою линию. Но пока Конгресс не одобряет продажу F-16 и комплектующих, которые так нужны Анкаре.

«Размеры договора составляют 20 миллиардов долларов. Это достаточно крупное соглашение. Турция начинает говорить, что для них эта сделка слишком дорогая, потому что страна понесла большущие потери из-за землетрясения. Порядка 10% ВВП они потеряли», — добавил Евсеев.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ряде турецких СМИ появились публикации о причинах недавней катастрофы — авторы указывали на вероятность причастности США к трагедии. В статьях говорится о некоем секретном американском оружии. Отмечалось также с приведением подозрительных фактов, что Штаты могли спровоцировать и Измитское землетрясение 1999 года, которое унесло 17 тысяч жизней.