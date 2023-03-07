Стас Михайлов жертвует общением с детьми ради карьеры: «Я так работаю всю жизнь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Press Service of Stas Mikhailov; 5-tv.ru

Народный артист — многодетный отец. По его словам, гастроли, съемки, интервью и телешоу — вся эта напряженная работа ведется только ради благополучия наследников.

Певец Стас Михайлов со вздохом сожаления признал, что на общение с детьми у него остается очень мало времени. Народный артист гастролирует, записывает новые хиты, участвует во множестве творческих и бизнес-проектов ради их благополучного будущего, но зачастую именно встречами с наследниками и приходится жертвовать ради успеха. Об этом музыкант рассказал во время презентации своей капсульной коллекции «Все для тебя».

Мероприятие состоялось в магазине Ivlev Chef Home BY Kitchen в столичном ТРЦ «Афимолл». Артист совместно с брендом BY выпустил серию аксессуаров для дома: постельное белье, меховые пледы и чехлы для декоративных подушек, наборы фарфоровой посуды — все в черно-белом исполнении. По собственным словам, Михайлов с детства привык усердно работать и зарабатывать, потому параллельно творчеству занимается и предпринимательством. На сон остается пять-шесть часов в сутки.

«Счастье — с детьми побыть. Честно — это самое большое счастье. Посмотреть с ними фильм какой-то и все. Но так редко бывает. Очень редко… Я думаю, что у человека, который занимается чем-то — он же делает это не для себя, а делает для семьи. Конечно, ты чем-то жертвуешь ради того, чтобы чего-то добиться. Ты сидишь дома и смотришь телевизор и должно все происходить? Такого не может быть. Это моя жизнь, я так работаю всю жизнь. Всю свою жизнь», — сказал Стас Михайлов.

На вопрос, не боится ли исполнитель потерять здоровье в таком бешеном ритме жизни практически без сна — пожимает плечами. Нет, не боится. По мнению Михайлова, он проживет столько, сколько бог отведет. Поэтому на мелочи вроде отдыха знаменитость не отвлекается, работает, не жалея сил.

Стас Михайлов — многодетный отец. В его семье шестеро наследников. Певец воспитывает сына Никиту и дочь Дарью от прошлых отношений, а также двоих детей супруги Инны от ее предыдущего брака — Андрея и Еву. У пары также есть общие дочери Иванна и Мария. Младшенькая Маша появилась на свет в 2012 году, самому старшему сыну артиста Никите идет 22-й год.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Михайлов объяснил, почему отрицает моду как явление и никогда не пользуется помощью стилистов, подбирая одежду для выступлений и выходов в свет.