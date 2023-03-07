Госдеп назвал условие для разговора о продолжении ДСНВ после 2026 года

Госдеп допустил продолжение ДСНВ после 2026 года при возвращении России к его исполнению

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По словам представителя Госдепартамента США, Россия может легко вернуться к исполнению Договора о сокращении наступательных вооружений.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил о несостоятельности разговора о продолжении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года при сохранении Россией своей текущий позиции, передает РИА Новости.

«До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира», — заявил представитель Госдепа США.

Высокопоставленный американский чиновник добавил, что официальная Москва может легко вернуться к исполнению ДСНВ. Для этого ей нужно только позволить проводить инспекции.

Возможность обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ.