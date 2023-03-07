За моральный вред: пассажиры опоздавших автобусов могут требовать компенсацию

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Решение принял Верховный суд после жалобы жителя Подмосковья.

Если автобус не пришел вовремя или вообще не приехал — теперь можно требовать компенсацию с перевозчика. Так решил Верховный суд, рассмотрев дело жителя Подмосковья.

Мужчина едва не опоздал на поезд из-за задержки автобуса. Чтобы успеть на вокзал, ему пришлось бежать до маршрутки, потом пересаживаться на электричку — и все с тяжелым чемоданом.

В итоге пассажир сильно перенервничал. И решил требовать компенсации морального вреда — 5 тысяч рублей.

Нижестоящие суды ему отказали, а вот Верховный — принял решение в его пользу, и теперь дело будет пересмотрено.