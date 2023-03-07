Мягко стелет: Стас Михайлов представил коллекцию постельного белья и пледов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Press Service of Stas Mikhailov; 5-tv.ru

Музыкант лично представил свой проект и рассказал, почему решил создавать именно аксессуары для дома.

Народный артист РФ Стас Михайлов представил свою капсульную коллекцию аксессуаров для дома «Все для тебя» совместно с брендом BY. Музыкант лично продемонстрировал публике образцы, подчеркнув, что это не просто очередной бизнес-проект. Он лично принимал участие в создании линейки товаров, в том числе выбирал материалы, но все же доверил исполнение исключительно профессионалам. Каждый должен заниматься своим делом, уверен певец.

В коллекции Стаса Михайлова представлены предметы, которые украсят и наполнят уютом любой дом: постельное белье, меховые пледы и чехлы для подушек, наборы фарфоровой посуды — все в черно-белом исполнении. Как отметил артист, в мире вокруг и на прилавках магазинов достаточно ярких красок, поэтому свой проект он решил сделать монохромным. Черный цвет звезда не считает траурным — это его любимая «классика».

«Я бизнесом занимаюсь со школы практически. Но здесь вопрос даже не в деньгах, а в доступности. Я столкнулся с тем на концертах, что многие говорят: „Почему нет продукции, нет толстовок, того, того?“. Потом появилась мысль это уже решить. Годы пандемии дали нам возможность спокойно этим заняться», — поделился Михайлов.

Исполнитель трепетно относится ко всему, что связано с семьей и домашним очагом. Для него крайне важно иметь уютный дом, в который хочется возвращаться. Он необязательно должен быть дорогим, уставленным предметами роскоши. Уют, уверен певец, складывается из других составляющих. Настоящее место силы — это то, в котором тебя любят и ждут. А если в этом доме есть еще и маленькие дети — можно считать себя абсолютно счастливым человеком.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Михайлов рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться артистам. Истории о купании в деньгах под лучами славы, отметил музыкант, можно назвать сказками, за красивой обложкой скрывается совсем другой мир.