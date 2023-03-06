Министр обороны Британии заявил об острой необходимости замены военной техники

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Конфликт на Украине показал, что армия Великобритании нуждается в срочной модернизации.

Армия Великобритании на фоне украинского конфликта остро нуждается в замене военной техники. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью порталу ConservativeHome.

«Оборудование Военно-морского флота должно быть заменено, так же, как и оборудование армии, которое вышло из строя более 15 лет назад. Все это отчаянно нуждается в замене», — подчеркнул министр.

По словам Уоллеса, конфликт на Украине обнажил необходимость ускорить проекты модернизации армии Великобритании. При этом он выразил уверенность в том, что минобороны получит необходимые для этого деньги из бюджета уже на следующей неделе.

Министр считает, что стране нужен десятилетний оборонный бюджет, как в Германии, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

Американский журнал Military Watch ранее вышел с публикацией о том, что обещанные Киеву танки Challenger 2 не смогут серьезно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.

Эксперты отметили, что в британских машинах в отличие от современных западных и российских танков до сих пор используются устаревшие нарезные орудия, что значительно снижает мощность и точность огня и ограничивает совместимость с боеприпасами других западных танков, таких как Leopard 2.

Кроме того, вызывают вопросы высокие потребности в техобслуживании Challenger 2 и способности украинской армии поддерживать их эксплуатацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Уоллес призвал боевиков киевского режима экономнее расходовать боеприпасы, поставляемые западными странами.