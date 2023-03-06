США вновь не выдали визы ряду делегатов РФ на сессию в штаб-квартире ООН

Представитель делегации России Тяжлова заявила об отказе США в визах делегатам в ООН

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Koehler/photothek.net

Отказ был предъявлен безосновательно и в вызывающей форме, отметили в российской делегации.

США отказались выдавать визы части делегатов из России, которые намеревались участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН. Об этом сообщила на заседании группы представитель РФ Ирина Тяжлова.

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы», — заявила она.

Действия США Тяжлова назвала «грубым нарушением обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН».

Ранее сообщалось, что консульства стран Европы перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Теперь в большинстве случаев их оформляют только на период поездки. Визовые процедуры серьезно ужесточились после отмены соглашения об упрощенном режиме между РФ и Европейским союзом (ЕС).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, шенгенские визы можно будет оформить онлайн. Евросоюз дал старт созданию единой цифровой платформы по их выдаче. Однако онлайн-визы начнут выдавать лишь с 2026 года в тестовом режиме.