Предатель в Белом доме? Кто из команды Байдена выставляет его на посмешище

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP; Reuters / U.S. NETWORK POOL; Ruptly / White House; 5-tv.ru

Эксперт назвал причину ляпов и казусов, которые регулярно случаются с американским лидером.

В команде американского президента Джо Байдена есть люди, заинтересованные в том, чтобы выставлять главу государства на посмешище. Иначе сложно объяснить те нелепые ситуации, в которые Байден регулярно попадает. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился политолог Иван Мезюхо.

«Байден уже не раз доказал, что ему тяжело подниматься по трапу самолета. Наверняка у человека проблемы со здоровьем. Объясните мне, почему до сих пор к борту № 1 не подъезжает трап с закрытым верхом? Лично у меня складывается впечатление, что кто-то из его команды заинтересован в том, чтобы делать из американского президента посмешище», — заявил эксперт.

Также Мезюхо задался вопросом, почему американского президента не сопровождает на мероприятиях супруга, если у него очевидные проблемы с координацией.

Политолог напомнил, что в истории были случаи, когда руководители держав обладали не очень хорошим здоровьем, и им на помощь приходили родственники, которые пытались сгладить впечатление от немощи лидеров в глазах общества. Однако в случае с Байденом этого не происходит, указал Мезюхо.

По мнению эксперта, лидер США на сегодня в таком состоянии, что не всегда понимает уровень адекватности своих заявлений, и уже физически не соответствует своей должности. При этом Байден обеими руками держится за президентское кресло.

«Видимо, его кураторы или он сам не желают, чтобы президентом США стала Камала Харрис, которая может занять кресло Байдена без приставки и. о. в том случае, если он по состоянию здоровья не сможет выполнять обязанности. Кто-то в американской элите не хочет видеть Харрис президентом, поэтому будут тянуть Байдена. С другой стороны, в его команде явно работают люди, которые против него», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга президента США Джилл Байден сочла нелепой идею проверить его умственные способности. Она отбросила опасения по поводу возраста своего мужа и заявила, что недавний график поездок свидетельствует о выносливости Байдена.